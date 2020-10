Em meio a especulações sobre seu estado de saúde, Trump divulga vídeo: "Melhor agora"

CB Correio Braziliense

(crédito: Donald J. Trump/Twitter)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou, na noite deste sábado (3/10), um vídeo em suas redes sociais afirmando estar “melhor agora”. A declaração foi feita em meio a dúvidas sobre seu real estado de saúde. Trump foi diagnosticado com covid-19 na quinta-feira (1º/10) e transferido a um hospital militar na sexta (2/10).

“Quando cheguei aqui, não estava me sentindo muito bem. Me sinto muito melhor agora. Estamos trabalhando para que eu volte”, afirmou o presidente. Na gravação, ele ainda declara que o “teste real” sobre sua saúde ocorrerá nos próximos dias, com a evolução do quadro. Trump também atualizou o estado de saúde de Melania pontuando que a primeira-dama se sente bem.

Na manhã deste sábado (3/10), a equipe médica da Casa Branca informou em uma coletiva de imprensa que Trump estava bem, com sintomas leves como cansaço e congestão nasal, mas sem febre e sem necessidade de oxigênio suplementar.

Pouco depois, porém, o jornal The New York Times, citando uma fonte ligada à Presidência norte-americana, noticiou que os sinais vitais do presidente estavam em situação “muito preocupante” na sexta e que as próximas 48 horas seriam cruciais para Trump. Mais tarde, um vídeo mostrou que a fonte do NY Times era o chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows.

Diagnóstico



Diagnosticado com covid-19, o presidente foi levado para o hospital "por medida de precaução". Segundo a equipe médica, ele recebeu um coquetel de anticorpos na sexta-feira (2/10) e uma dose do antiviral remdesivir neste sábado (3/10).

Mais cedo neste sábado, o presidente publicou também no Twitter: "Estou bem, eu acho". Segundo a equipe médica, ele apresenta "ótimo humor".