Reino Unido relata primeiros casos da variante brasileira do coronavírus

TM Thays Martins

(crédito: MARTIN BERNETTI / AFP)

O Reino Unido reportou pela primeira vez casos da variante brasileira no país. Segundo o jornal The Telegrath, seis casos da variante conhecida como P.1 foram identificadas no país.

Duas pessoas moram na mesma casa, na Inglaterra, e têm histórico de viagem ao Brasil. Outras duas pessoas também residem na mesma casa e testaram positivo para a covid-19, mas o sequenciamento genético ainda não confirmou se são casos da variante. Outros três casos foram identificados na Escócia e um caso não tem dados sobre moradia.

O Public Health England, departamento de Saúde do Reino Unido, afirmou que está rastreando todos os passageiros que chegaram em um voo de São Paulo que pousou em Londres em 10 de fevereiro.

O Reino Unido suspendeu a entrada de brasileiros no país em 15 de fevereiro, devido á variante brasileira. A exceção é para os cidadãos britânicos, irlandeses e residentes do Reino Unido. Para eles, é preciso apresentar um teste negativo para a covid-19 e o cumprimento de quarentena de 10 dias.

Mutação

A variante brasileira foi identificada pela primeira vez em Manaus, em dezembro de 2020. Até o momento, 17 estados brasileiros já reportaram a presença da mutação. Países como Japão, Estados Unidos, Reino Unido, Itália, Alemanha, Coreia do Sul e Irlanda também já relataram casos.

Estudos preliminares sugerem que a nova cepa é mais contagiosa, assim como a do Reino Unido e a da África do Sul. Segundo a Fiocruz Amazônia, a variante tem ao menos o dobro de carga viral de outras cepas.