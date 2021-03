Edir Macedo e mulher recebem vacina contra covid-19 em Miami

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

O líder da Igreja Universal e dono da TV Record, bispo Edir Macedo, 76 anos, recebeu a vacina contra covid-19 nesta quinta-feira (18/3). O religioso e a mulher, Ester Bezerra, 72, foram imunizados em Miami, nos Estados Unidos.

O registro do momento da vacina foi compartilhado pelo próprio bispo em rede social. "Conforme prometido aí vão as provas da nossa vacinação contra o covid", escreveu. Confira o vídeo da publicação:



Em março do ano passado, um vídeo de Edir Macedo minimizando a pandemia e o coronavírus ganhou repercussão. À época, o bispo declarou que não é necessário ter preocupação com o coronavírus. Também disse que "qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia". As falas se colocavam contra medidas restritivas de suspensão temporária de cultos religiosos.

"Meu amigo e minha amiga, não se preocupe com o coronavírus. Porque essa é a tática, ou mais uma tática, de Satanás. Satanás trabalha com o medo, o pavor. Trabalha com a dúvida. E quando as pessoas ficam apavoradas, com medo, em dúvida, as pessoas ficam fracas, débeis e suscetíveis. Qualquer ventinho que tiver é uma pneumonia para elas", declarou no vídeo.

Em junho de 2020, o religioso afirmou ter sido internado em São Paulo por ter contraído o novo coronavírus. Após receber alta, defendeu o uso de medicamentos que não tem eficácia comprovada para o tratamento da doença.