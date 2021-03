Incêndio atinge refinaria na Indonésia

AF Agência France-Presse

(crédito: OLAGONDRONK / AFP)

Várias pessoas ficaram feridas em um grande incêndio nesta segunda-feira (29/3) em uma das maiores refinarias da Indonésia, anunciou a agência de gestão de catástrofes.

Os bombeiros tentavam controlar as chamas na refinaria de Balongan, oeste da ilha de Java, a 200 km da capital Jacarta.

As imagens mostram o complexo petrolífero em chamas e uma grande coluna de fumaça na região.

O balanço até o momento é de cinco pessoas gravemente feridas, 15 com ferimentos leves e três pessoas desaparecidas, afirmou a agência nacional de gestão de catástrofes.

Quase mil moradores foram retirados da área e as autoridades locais anunciaram uma morte provocada por infarto após uma explosão.

"Interrompemos as operações para evitar a propagação do fogo (...) e estamos fazendo todo o possível para controlar as chamas", disse Nicke Widyawati, diretor geral da empresa petroleira estatal Pertamina, que administra as instalações.

A causa do incêndio não foi determinada, mas a empresa afirmou que as chamas começaram durante uma forte tempestade com raios.