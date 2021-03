Cartunista Plantu deixa jornal francês Le Monde após quase meio século

AF Agência France-Presse

Depois de quase meio século, o emblemático cartunista francês Plantu deixará de dar sua visão humorística da atualidade no jornal Le Monde e seus cartuns serão substituídos pelo trabalho de outros cartunistas do mundo.

Aos 70 anos, Jean Plantureux - mais conhecido como Plantu - assinará na quarta-feira (31/3) seu último desenho na primeira página do jornal francês, onde começou a trabalhar em 1972, em plena guerra do Vietnã, com um cartum de uma pomba branca.

A partir de 1985, seu trabalho passou a ser uma característica intrínseca do Le Monde, com um espaço diário na primeira página. Com seus cartuns, nos quais frequentemente aparecia um ratinho, Plantu analisava a atualidade com um humor indulgente, embora às vezes também pudesse ser brincalhão ou mordaz.

Em vez de contratar um substituto, o jornal a partir de agora dará o espaço aos desenhos de cartunistas internacionais membros da associação "Cartooning for peace", fundada em 2006 por Plantu e pelo ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan para defender a liberdade de expressão e promover o trabalho dos cartunistas de imprensa.

Entre seus mais de 200 membros, estão cartunistas do Brasil, México, Argentina, Colômbia e Espanha, entre outros países.

"Todos os dias, a associação nos apresentará 4 ou 5 desenhos (...) e como sempre a direção do Le Monde escolherá o que parecer mais adaptado ao contexto da primeira página" do dia, explicou à AFP o diretor do jornal, Jérôme Fenoglio, destacando a diversidade de visões que este trabalho vai trazer.

Com esta iniciativa, o jornal francês pretende reafirmar seu apoio aos cartunistas de imprensa.

"Plantu nutria um desejo que correspondia perfeitamente com o meu: continuar com uma orientação fortemente favorável ao desenho de imprensa", disse Fenoglio.