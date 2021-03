Chá de revelação vira tragédia no México com queda de avião

JG Jéssica Gotlib

Gravação foi feita por familiares da grávida que participavam da cerimônia de revelação do gênero do bebê - (crédito: Reprodução/Metro-Porto Rico)

Um avião acrobático mexicano despencou, nesta terça-feira (30/3), depois de uma apresentação em um chá de revelação. O acidente aconteceu em Cancún, famosa cidade turística, e deixou pelo menos duas pessoas mortas. Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra o momento exato da queda.

Enquanto a grávida e os parentes dela aguardavam pela informação em um iate, o avião solta uma fumaça rosa indicando que o bebê será uma menina e, logo em seguida, entra em queda livre rumo ao mar. Nas filmagens é possível ouvir gritos de desespero alguns segundos depois da comemoração para descobrir o gênero da criança.

Este es el momento en el cae una avioneta tipo Cessna 206 en la Laguna Nichupté de #Cancún. pic.twitter.com/94QfCK8ynD — Jorge Berthely (@Jorge_Berthely) March 30, 2021

O que se sabe

A aeronave se preparava para pousar por volta das 15h30, no horário local, quando tudo aconteceu. Algumas informações ainda estão desencontradas. Segundo a o jornal 24 Horas Quintana Roo, duas pessoas estavam a bordo. Uma delas morreu durante o resgate, enquanto a outra chegou ao solo com vida, mas sucumbiu enquanto recebia os primeiros socorros. No entanto, outros portais locais apontam que poderia haver quatro tripulantes.

A natureza do voo também está sob investigação. O veículo pertencia a uma empresa privada de aviação acrobática, mas a imprensa do país diz que ela também era usada para oferecer o serviço de táxi aéreo. Fontes oficiais relataram que se tratava do modelo Cessna 206, matrícula XA-UPC. Ele saiu da ilha de Holbox, no estado de Quintana Roo, a 60 km de Cancún, algumas horas antes da tragédia.