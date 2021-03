Jordan Fisher interpretará Bart Allen na sétima temporada de 'The flash'

CB Correio Braziliense

(crédito: Steven Ryan/Getty Images/AFP)

Jordan Fisher, ator conhecido pelo papel de John Ambrose em Para todos os garotos que já amei: P.S. Ainda amo você, se juntará ao elenco de The flash como Bart Allen. O personagem é o filho do casal Barry (Grant Gustin) e Iris (Candice Patton).

Conhecido como o "adolescente mais rápido do planeta", Bart vai aparecer no 17º episódio da temporada, segundo a revista norte-americana Variety. Segundo a descrição do personagem, devido ao seu "comportamento descontroladamente impulsivo", Barry e Iris estarão ocupados tentando ensiná-lo a ter paciência, o que será uma necessidade para impedir a maior ameaça do Flash até então.

Com 26 anos, Jordan Fisher participou de séries como The secret life of the american teenager (2012), Teen wolf (2015-2016) e Liv and Maddie (2015-2017). Além disso, atuou no segundo filme da franquia Para todos os garotos que já amei e em Dançarina imperfeita, ambos da Netflix.