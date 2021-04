Chile fecha fronteiras em abril por aumento de casos de covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Martin BERNETTI)

O Chile anunciou, nesta quinta-feira (1°/4), que fechará suas fronteiras durante todo mês de abril diante do aumento dos casos de coronavírus no país, em paralelo ao avanço da campanha de vacinação - informa a vice-secretária de Prevenção de Delito, Katherine Martorell, em uma nota.

A medida, que entra em vigor na próxima segunda-feira (5/4), restringe a saída de chilenos e estrangeiros residentes e proíbe a entrada de estrangeiros não residentes.

O anúncio foi feito ao mesmo tempo em que se informava o número diário mais alto de contágios de coronavírus em toda pandemia: 7.830 casos e 193 mortos.

Com esses registros, o país ultrapassou 1 milhão de casos (1.003.406) e alcançou as 23.328 mortes registradas desde o primeiro caso detectado em 3 de março de 2020.

"Precisamos com urgência de um esforço adicional, porque estamos em um momento muito crítico da pandemia", disse o porta-voz do governo Jaime Bellolio.

No país, as autoridades de saúde já detectaram a presença das variantes brasileira e britânica da covid-19.

- Falsa sensação de segurança -



O aumento dos contágios no Chile ocorre paralelamente ao rápido avanço da vacinação, que já alcançou sete milhões de pessoas com pelo menos uma dose.

A meta do governo é vacinar 80% da população antes de 30 de junho, neste país de 19 milhões de habitantes.

No entanto, o sucesso do processo de vacinação gerou uma falsa sensação de segurança contra o vírus, o que se somou à retomada prematura de várias atividades - como aulas presenciais, academias e cassinos. Segundo os especialistas, esse foi o motivo do aumento sustentado dos casos.

Até o momento, 24% da população-alvo completou as duas doses necessárias para alcançar a imunidade.

O relatório Icovid desta quinta-feira, que reúne especialistas da Universidade do Chile, da Universidade Católica do Chile e da Universidade de Concepción, informa pela primeira vez uma presença menor na UTI de pacientes maiores de 70 anos.

A redução pode estar relacionada ao processo de vacinação em massa que começou no último dia 3 de fevereiro com pessoas com mais de 90 anos, seguindo com diminuição nas faixas etárias.

Além de fechar as fronteiras, o Chile antecipou em uma hora um toque de recolher que vigorava há um ano, de 22h para 21h, e a limitação das atividades até agora consideradas essenciais.

Por um período inicial de 15 dias, a venda de roupas e calçados em supermercados foi proibida e as autorizações de deslocamentos individuais foram limitadas a apenas duas durante a semana, medida criticada pelo comércio.