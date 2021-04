Nova Delhi impõe toque de recolher noturno

AF Agência France-Presse

(crédito: Nagarjun Kandukuru/CB/D.A Press)

Nova Delhi impôs aos seus 25 milhões de habitantes um toque de recolher noturno a partir desta terça-feira (6/4) à noite, um dia depois de a Índia registrar um recorde de casos ao superar os 100.000 contágios diários.

O governo da capital indiana estimou que o "aumento repentino de casos de covid-19" torna necessária a imposição de um toque de recolher de 22h00 às 05h00.

Apenas as pessoas que prestam serviços considerados essenciais ou que precisam ir aos centros de vacinação poderão circular durante o toque de recolher.

Delhi registrou 3.548 novos casos na segunda-feira, o que continua sendo claramente inferior ao pico de quase 9.000 alcançado em novembro.

O governo indiano se recusa por enquanto a impor um confinamento nacional, como ocorreu em março de 2020, para não afetar a economia.

Mas o estado mais rico do país, Maharashtra, que inclui Mumbai, decidiu no domingo adiantar das 20h00 para as 19h00 o toque de recolher em vigor, aplicar um confinamento nos finais de semana e juntar os escritórios privados ao fechamento de centros de lazer e esportes.

O coronavírus infectou 12,7 milhões de pessoas na Índia e deixa 165.000 mortes.

Nesta terça (6/4), o ministério da Saúde anunciou que já administrou 83 milhões de doses de vacinas como parte de uma ambiciosa campanha para imunizar 300 milhões de pessoas antes de julho.