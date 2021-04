Covid-19: Paulo Gustavo apresenta melhora no estado de saúde

CB Correio Braziliense

(crédito: Way Model/Divulgação)

O ator Paulo Gustavo apresentou melhora no quadro nas últimas 24 horas, segundo nota disponibilizada à imprensa. Internado desde o dia 13 de março, o humorista tem um quadro grave e está usando o tratamento de de oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo), uma espécie de “pulmão artificial” usado em casos de pneumonia grave. Contudo nas últimas horas os médicos afirmam que houve uma evolução em direção a melhora o que traz otimismo para o caso.

De acordo com a nota, o principal fator para a melhora clínica do artista foi o fato dele ter sido “submetido à uma pleuroscopia, quando foi identificada uma fístula bronco-pleural que impedia a adequada ventilação mecânica, tendo sido imediatamente corrigida. Desde então, alguns importantes sinais clínicos e laboratoriais de melhora tornaram-se mais evidentes”, escreveu a assessoria do humorista internado no Hospital Copa Star no Rio de Janeiro.

O caso, no entanto, ainda está em processo, que, segundo os médicos, tem um tempo próprio. Contudo, apesar da gravidade, a situação já é tratada com mais otimismo pela equipe do hospital. Ainda também se faz necessária a continuidade no tratamento com o Ecmo, mas “com circunstâncias atenuadas”.

A assessoria de Paulo Gustavo ainda afirmou que a família e os amigos do ator agradecem muito as orações e o carinho que estão sendo enviados para a melhora dele e também “pede que continuem a enviar boas energias para sua recuperação e para de todos os que se encontram na luta contra o vírus”.