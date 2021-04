Intubado devido a covid-19, Paulo Gustavo recebe transfusão de sangue

VO Victória Olímpio

(crédito: João Miguel Júnior/Divulgação)

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, compartilhou na tarde desta quarta-feira (7/4), que o artista precisou receber uma transfusão de sangue. No Instagram, Thales falou sobre a melhora lenta do humorista, mas motivou a todos afirmando que apesar das pedras no caminho, o destino final será a cura.

"Sabemos que, por causa da Ecmo (circulação extracorporea em membrana, que é o pulmão artificial) ele tem que ficar anticoagulado, perde um pouco de sangue, e por isso precisou tomar algumas bolsas de sangue", informou na rede social.

Aos 42 anos, Paulo Gustavo está internado no Rio de Janeiro em decorrência da covid-19 desde 13 de março. Ele está na UTI, sedado, fazendo uso de ECMO, pulmão artificial.

Na publicação, Thales reforçou ainda que o estoque dos bancos de sangue está baixo e pediu a doação para os seguidores: "Assim como ele, certamente milhares de pessoas estão precisando de sangue nos hospitais, e a pandemia tem dificultado as doações, pelo medo de sair e se expor. Mas os bancos de sangue estão tomando as medidas de cuidado necessárias!! E o Brasil e o mundo estão precisando muito de doações, e não podem esperar".

Por fim, Thales agradeceu o apoio que todos estão dando a ele e ao marido: "Desde já agradeço muito as orações, as energias positivas e agora o ato da doação que pode salvar vidas! Sigamos firmes esperando meu amor voltar pros nossos lares".