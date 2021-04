Mercado Livre vai dobrar número de contratados em 2021

AF Agência France-Presse

(crédito: Divulgação/Mercado Livre)

A plataforma argentina Mercado Livre, um gigante do comércio eletrônico, vai dobrar sua quantidade de trabalhadores em 2021, com 16.000 novas contratações, anunciou a empresa que é uma das maiores da América Latina e a sétima do mundo em seu ramo.

Até agora, o Mercado Livre emprega 15.510 pessoas principalmente na Argentina, Brasil, Uruguai, México, Colômbia e Chile. A empresa está presente em 18 países da América Latina e Caribe. Com as novas contratações, serão quase 32.000 funcionários no total.

"70% dos novos empregos serão nos depósitos e 25% nas equipes de tecnologia de cada país, que desenvolvem melhorias contínuas no serviço e na experiência de pequenas e médias empresas, comércios e consumidores", disse um comunicado.

Fundada em 1999 pelo empresário Marcos Galperín, o Mercado Livre viu suas operações dispararem em 2020, em meio aos confinamentos pela pandemia de coronavírus e pelo crescimento do comércio eletrônico.

O lucro líquido da empresa passou de 2,29 bilhões de dólares em 2019 para 3,97 bilhões de dólares em 2020.