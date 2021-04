Seguem as discordâncias entre conservadores alemães sobre a sucessão de Merkel

AF Agência France-Presse

(crédito: PETER KNEFFEL)

Markus Söder, que falhou em suas aspirações de suceder Angela Merkel, criticou abertamente seu rival Armin Laschet nesta sexta-feira (23/4), que foi indicado esta semana para ser o candidato conservador nas eleições de setembro na Alemanha.

"A justificativa para a candidatura" de Laschet, que desde janeiro lidera a União Democrata-Cristã (CDU), o partido de Merkel, "não me convenceu", afirmou Söder em entrevista ao jornal Süddeutsche Zeitung, na qual buscou um acerto de contas.

Söder foi derrotado no início desta semana na votação interna dos dirigentes conservadores alemães contra o moderado Laschet.

A competição pela sucessão de Merkel gerou fortes divisões entre os membros da CDU e seus parceiros da União Social-Cristã da Baviera (CSU), que não parecem resolvidas, apesar de Söder ter dito na terça-feira que apoiará Laschet "sem nenhum rancor e com todas as forças".

Depois de 16 anos no comando do governo alemão, Merkel deixará o cargo de chanceler após as eleições legislativas de 26 de setembro.

De acordo com o semanário Der Spiegel, ela se recusou a apoiar Laschet, de 60 anos, e preferiu se abster na votação do mais alto escalão do partido.

Söder, de 54 anos, que preside a CSU, um aliado histórico da CDU, reprovou os líderes democratas-cristãos por não levarem suficientemente em conta as opiniões de seus militantes, entre os quais sua candidatura teve "amplo apoio".

Segundo as pesquisas, o dirigente dos conservadores bávaros não era apenas o favorito dos militantes da CDU, mas também de todos os eleitores alemães.

Após a nomeação de Laschet, as tendências para as eleições de setembro foram ajustadas e espera-se um duelo acirrado entre a CDU e os Verdes.