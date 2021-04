"Nenhum sinal" de contágios após show teste para 5.000 pessoas em Barcelona em março

AF Agência France-Presse

(crédito: LLUIS GENE)

Não há nenhum sinal de contágios após o show com 5.000 espectadores celebrado em 27 de março em Barcelona (Espanha), como parte de um teste clínico para buscar formas seguras de celebrar eventos apesar da covid, anunciaram nesta terça-feira (27/4) os organizadores.

Os espectadores não precisaram respeitar o distanciamento físico, mas utilizaram máscara, e "não há nenhum sinal que sugira que aconteceu uma transmissão dentro do evento", anunciou Josep Maria Llibre, médico do hospital catalão Germans Trias i Pujol.

Todos os participantes foram submetidos a um teste de antígenos antes do evento e usaram máscaras PFF2 durante o espetáculo.

De acordo com o médico foram registrados apenas seis casos positivos, 15 dias depois do show, e os organizadores têm certeza de que "em quatro casos a transmissão não aconteceu durante o evento".

"Com ventilação otimizada, triagem de antígenos e uso de máscara, pode-se garantir um espaço seguro", disse o médico.

O show do grupo Love of Lesbian, um dos principais do cenário musical espanhol, foi promovido por um grupo de festivais e promotores musicais e pelo hospital Germans Trias i Pujol com o objetivo de mostrar que as apresentações podem ser compatíveis com a pandemia.

"Acredito que, mais uma vez, Barcelona e a cultura barcelonesa estão na vanguarda de uma situação que é nova, que consiste em preservar a atividade cultural com todas as garantias de saúde", celebrou Jaume Collboni, vice-prefeito da cidade.

"O mundo olha para nós, muitas pessoas nos perguntam como fizemos. O trabalho colaborativo foi a chave", disse Angels Ponsa, secretária de Cultura do governo catalão.

A mesma equipe organizou em dezembro um teste piloto deste protocolo em uma casa de espetáculos de Barcelona, com 500 participantes previamente testados para covid. Depois de vários dias, nenhum foi diagnosticado positivo.

O show de Barcelona foi uma das poucas iniciativas do tipo organizadas na Europa. Outro espetáculo similar aconteceu em março na Holanda, com 1.300 pessoas.