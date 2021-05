GPS da natureza: tubarões usam campos magnéticos para se orientar

AF Agência France-Presse

Os tubarões conseguem ler o campo magnético da Terra como um navegador GPS para achar seu caminho, demonstrou um estudo publicado nesta quinta-feira (6/5) na revista Current Biology.

O autor principal do estudo, Bryan Keller, disse à AFP que o trabalho revindica uma teoria de décadas sobre como os predadores aquáticos conseguem migrar por grandes distâncias, nadar em linha reta e voltar ao ponto de origem de forma precisa.

Também se sabe que os tubarões têm uma capacidade de eletrorrecepção muito refinada que os ajuda a detectar suas presas.

Todos estes fatores levaram os cientistas a acreditar que os tubarões, assim como as tartarugas marinhas e outras espécies, conseguem determinar sua posição e orientação usando o campo magnético gerado nas profundezas do nosso planeta.

Mas até agora não havia forma de demonstrá-lo.

Para sua pesquisa, Keller, chefe de projeto da Fundação Save Our Seas da Flórida, decidiu estudar um pequeno membro da família dos tubarões, chamados tubarões-de-pala (Sphyrna tiburo), nativos do Golfo do México.

Esse tubarão "volta aos mesmos estuários todos os anos", disse Keller, oceanógrafo biológico do Laboratório Costeiro e Marinho da Universidade Estadual da Flórida.

"Isso demonstra que os tubarões sabem onde fica seu 'lar' e podem navegar até lá de um lugar longínquo".

A equipe capturou 20 jovens tubarões-de-pala e os expôs a um dispositivo denominado bobina Merritt, que simulou as condições do campo magnético que correspondiam a diferentes locais da Terra, a centenas de quilômetros de onde foram capturados.

Como previsto, os tubarões se orientaram para o norte quando as condições magnéticas simularam uma posição ao sul de onde foram capturados.

Eles não se orientaram em nenhuma direção quando a bobina lhes disse que já estavam em casa.

Para Keller, esta descoberta poderia explicar façanhas similares em espécies aparentadas com este tubarão e assegurou que em estudos futuros gostariam de explorar os efeitos nos tubarões dos campos magnéticos procedentes de fontes humanas, como os cabos submarinos.