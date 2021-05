Para os 70 anos do reinado de Elizabeth II, Charles pede plantações de árvores

Os britânicos estão convidados a plantar árvores para celebrar o jubileu de platina de Isabel II, que em 2022 completará 70 anos no trono, uma iniciativa apresentada nesta segunda-feira (17/5) e apoiada pelo governo seis meses antes da COP26.

O projeto, que recebeu o nome "The Queen's Green Canopy", estimula as pessoas a plantar uma árvore cada a partir de outubro de 2021 e durante todo o ano de 2022.

Para celebrar os 70 anos de reinado de Elizabeth II, de 95 anos, o projeto vai destacar 70 florestas antigas e consideradas indispensáveis e 70 árvores centenárias do Reino Unido.

Também será organizado um programa de formação para que jovens desempregados aprendam a plantar e fazer a manutenção das árvores.

Em uma mensagem de vídeo, o príncipe Charles, herdeiro do trono de 72 anos, estimulou os britânicos a "plantar uma árvore para o Jubileu", que segundo ele será uma "mensagem de esperança e fé no futuro".

A iniciativa é apoiada pelo primeiro-ministro Boris Johnson, cujo governo deseja transformar o país em campeão da luta contra a mudança climática antes da conferência sobre o clima COP26, que acontecerá na cidade escocesa de Glasgow em novembro.

