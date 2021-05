Combates entre soldados afegãos e talibãs se intensificam desde domingo

AF Agência France-Presse

(crédito: AFP)

Os talibãs atacaram Mehtarlam, capital provincial a cerca de 120 km de Cabul, de acordo com autoridades locais e testemunhas, o que levou o Exército afegão a lançar uma contraofensiva - informou-se nesta segunda-feira (24/5).

Os combates intensos começaram no domingo (23/5) entre talibãs e forças afegãs em Mehtarlam, cidade com cerca de 140.000 habitantes e capital da província de Laghman.

O ministro da Defesa, Yasin Zia, visitou a área para assumir a contraofensiva, disseram autoridades locais.

"Com a chegada de reforços, o inimigo sofreu muito", declarou o ex-comandante-em-chefe do Exército Zia, em um vídeo.

De acordo com seu Ministério, pelo menos 50 rebeldes foram abatidos na madrugada desta segunda.

Já o porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, disse à AFP que os insurgentes conseguiram tomar 37 postos de segurança nos arredores de Mehtarlam.

Raramente é possível verificar, por meio de fontes independentes, balanços e informações sobre os combates no Afeganistão. Ambos os lados costumam exagerar suas conquistas e minimizar as derrotas.

Um jornalista da AFP constatou que os combates continuavam nesta segunda-feira em algumas zonas de Mehtarlam e que centenas de pessoas fugiram pela violência.

Nestes últimos dias, os talibãs tomaram os distritos de Nerkh e Jalraiz, na província de Wardak, a cerca de 40 km de Cabul.

A violência no Afeganistão aumentou desde que as forças americanas começaram a última etapa de sua retirada. Com isso, os insurgentes tentam ganhar terreno.