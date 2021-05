Biden condena ataques 'vis' contra comunidade judaica nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, condenou nesta segunda-feira (24/5) uma série de ataques "vis" e de atos de agressão contra judeus nos Estados Unidos, relacionados ao último conflito entre israelenses e palestinos no Oriente Médio.

The recent attacks on the Jewish community are despicable, and they must stop. I condemn this hateful behavior at home and abroad — it’s up to all of us to give hate no safe harbor.