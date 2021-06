Sites de importantes meios de comunicação e de alguns governos ficam inacessíveis

AF Agência France-Presse

(crédito: Lucas Pacífico/CB/D.A Press)

Várias páginas na internet de importantes veículos de comunicação ao redor do mundo e de instituições oficiais como a Casa Branca ou o governo britânico, a plataforma Reddit ou o sistema de pagamento PayPal deixaram de funcionar ou enfrentavam muitas dificuldades nesta terça-feira (8/6).

Às 10H30 GMT (7H30 de Brasília), os sites dos jornais New York Times, Le Monde, The Guardian, Financial Times ou El Mundo, assim como o portal da BBC, estavam fora do ar com com acesso intermitente.

O site web www.gov.uk, que engloba os diferentes ministérios do governo britânico e permite realizar procedimentos oficiais, apresentava mensagem de erro e afirmava que estava indisponível.

Ao tentar consultar a página da Casa Branca aparecia uma mensagem com a informação de que o portal "não estava funcionando".

O site especializado na detecção de falhas do tipo Down Detector apontou uma "avaria de grande envergadura no Fastly", fornecedor americano de serviços on-line.