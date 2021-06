Roger Waters chama Zuckerberg de idiota ao expor proposta milionária do empresário

AR Aline Rossi*

O músico inglês Roger Waters expôs a público uma carta enviada pelo bilionário Mark Zuckerberg, que pedia os direitos autorais da icônica música "Another Brick in The Wall” para um vídeo da empresa Facebook. Ele criticou a proposta e chamou Zuckerberg de idiota, em conferência da Free Assange Forum, na última quinta-feira (10/6).



Rogers Waters participava do evento em defesa da liberdade do jornalista e ativista sueco Julian Assenge, criador do jornal WikiLeaks, que está preso em Londres desde 2019. Assenge é acusado de espionagem pela divulgação, em 2010, de arquivos secretos sobre ações militares americanas no Afeganistão e no Iraque.

Em sua fala na cerimônia, Waters conta: “Tem algo que coloquei no meu folder quando vinha para cá hoje. Vocês não têm ideia do que é, ninguém sabe, porque chegou pela internet de manhã. É um pedido dos direitos autorais para usar minha música “Another Brick in the Wall” na produção de um vídeo para promover o Instagram. É uma carta de Mark Zuckerberg para mim, com a oferta de uma enorme, enorme quantidade de dinheiro, e a resposta é vai se f****! Nem f******!”

“¡Vete a la chingada!”: @rogerwaters a Mark Zuckerberg. El músico contó que le ofrecieron “una gran cantidad de dinero” por permitir el uso de Another brick in the wall II para promover Instagram. Lo narró en un acto por la libertad de Julian Assange (@Wikileaks)#VideosLaJornada pic.twitter.com/gEVqaor8Eo

— La Jornada (@lajornadaonline) June 12, 2021 ">

Após aplausos das pessoas presentes, ele continua: “Só menciono isso porque é um movimento traiçoeiro deles de tomar controle sobre absolutamente tudo. Então, aqueles de nós que temos um pouco de poder, eu tenho um pouco, em relação ao controle das publicações das músicas que faço… Eu não serei parte dessa besteira, Zuckerberg.”

Por fim, Waters afirma: “Eles querem usar isso para que o Facebook e o Instagram sejam ainda maiores e mais poderosos do que já são, e assim podem continuar a censurar todos nós nesta sala e impedir que a história de Julian Assange chegue ao público e o povo fique “Que?!”. Não, nunca mais. [...] Você pensa “como esse estúpido conseguiu algum poder?”, e sim, ele é um dos mais poderosos idiotas no mundo.”