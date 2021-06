James Michael Tyles, de Friends, revela câncer de próstata que o paralisou

VO Victória Olímpio

(crédito: James Michael Tyles/Instagram/Reprodução)

James Michael Tyles, de 59 anos de idade, revelou que está enfrentando uma luta contra câncer de próstata, que já está em estado avançado. O ator ficou conhecido por participar do seriado Friends, interpretando o personagem Gunther, gerente do café Central Perk. Em entrevista ao programa Today (NBC), ele contou que recebeu o diagnóstico em 2018 durante PSA de rotina, exame de sangue que indica alterações na próstata.

O artista afirmou que a doença se espalhou pelos ossos e que a princípio o tratamento trouxe bons resultados. Mas, durante a pandemia, o câncer evoluiu para metástase, causando fratura nos ossos e tumores na coluna vertebral. O agravamento acabou deixando o ator sem conseguir andar: "O prognóstico é, claro, como câncer em estágio avançado, que eventualmente é provável que irá acabar me pegando".

James disse que o elenco do seriado já sabia do estado de saúde dele, mas que preferiu não falar sobre isso em reencontro com atores. Além disso, o ator quer usar a experiência como conscientização: "Eu não queria chegar lá tipo 'ah, a propósito, Gunther tem câncer'. Meu objetivo no ano passado era ver o meu aniversário de 59 anos. Eu consegui isso. O meu objetivo agora é salvar pelo menos uma vida".

O apresentador o questionou sobre o que gostaria de ter feito de diferente: "Eu teria ouvido a minha maravilhosa mulher, que tem sido a minha força, e teria ido ao médico mais cedo e diagnosticado antes. Na próxima vez que for fazer um check up, por favor, peça ao seu médico para fazer um teste PSA. Se o câncer de próstata for descoberto cedo, é 99% tratável".