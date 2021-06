Will Smith revela capa de livro autobiográfico: "Vocês têm que ver"

VO Victória Olímpio

(crédito: Will Smith/Instagram/Reprodução )

Will Smith revelou a capa do livro autobiográfico, que está finalmente pronta. Escrevendo há cerca de dois anos, o ator de 52 anos de idade intitulou a obra de WILL. A capa foi desenhada pelo artista visual Brandan Bmike Odums, de Nova Orleans, e mostra uma série de retratos do ator de várias fases da vida, pintados um em cima do outro.

O ator compartilhou um vídeo nas redes sociais agradecendo o trabalho do artista e mostrando o processo de criação do desenho: "Vocês têm que ver como Brandan Bmike Odums fez a arte para o meu livro - isso tem níveis!! 5 camadas, cada uma representando uma fase diferente da minha vida… Linda!".

O livro deve ser lançado nos EUA em 9 de novembro, mas ainda não há previsão de lançamento no Brasil. Atualmente em pré-venda, a obra alcançou o topo da lista das mais vendidas da Amazon: "Vejo todos vocês recebendo suas pré-encomendas do meu livro com antecedência, Obrigado!", agradeceu Will.

"Uma das forças de entretenimento mais dinâmicas e mundialmente reconhecidas de nosso tempo se abre totalmente sobre sua vida, em um livro corajoso e inspirador que traça sua curva de aprendizado para um lugar onde o sucesso exterior, a felicidade interior e a conexão humana estão alinhados. Ao longo do caminho, Will conta a história completa de um dos passeios mais incríveis pelo mundo da música e do cinema que alguém já fez", anuncia a sinopse.