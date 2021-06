Com Alzheimer, homem esquece que se casou há 12 anos e pede mão de mulher pela 2ª vez

Td Talita de Souza

Casal diz sim após marido com Alzheimer esquecer que são casados e pedir esposa em casamento novamente - (crédito: Cait Fletcher)

Lisa Marshall, 54 anos, não sabia que se casaria duas vezes com Peter Marshall, 56, quando se apaixonou por ele em 2001. Doze anos depois do primeiro casamento, em 2009, os dois estadunidenses renovaram os votos após Peter, que sofre de Alzheimer, pedi-la em casamento novamente por não lembrar que Lisa é a esposa dele.

“Ele não sabe que sou sua esposa. Eu sou apenas a pessoa favorita dele”, afirmou Lisa à NBC New York. Após o diagnóstico de Alzheimer precoce em 2018, Peter apresentou rápida degeneração celular do cérebro e as práticas cotidianas se tornaram difíceis de realizar. Por isso, Lisa se aposentou e decidiu se dedicar integralmente ao marido. Os dois fazem a maioria das coisas juntos.

Em uma das atividades que compartilham, assistir TV, Peter pediu Lisa em casamento ao ver um filme com uma cerimônia matrimonial. “Ele apontou para a TV e eu perguntei ‘fazer o quê?’ e ele apontou de novo. Perguntei se queria se casar e ele disse que sim, com um sorriso enorme no rosto”, contou Lisa ao jornal.

Após o episódio, ela decidiu seguir adiante com a ideia e planejou uma renovação de votos junto com a filha, Sarah Brehant, planejadora de casamentos. Ao Post, Sarah afirmou que incentivou o casamento para celebrar o momento difícil que os dois passaram.

Seis meses depois, em 26 de abril deste ano, os dois disseram sim mais uma vez um ao outro. O casamento foi oficializado por uma especialista em demência, Adrianna DeVivo, que também auxiliou Lisa no plano de cuidados do marido.

Lisa e Peter Marshall se diverte durante cerimônia de renovação de votos, em abril de 2021 (foto: Cait Fletcher)

Emocionada, Lisa afirma saber que o marido precisará se mudar para uma instituição de longo prazo especializada em demência, em breve. No entanto, ela prefere desfrutar do momento, no qual os dois ainda podem se amar, cada dia como se fosse a primeira vez.

“Não sei quem sou para ele agora, mas sei que ele definitivamente me ama e se sente seguro. No casamento, ele se inclinou e sussurrou em meu ouvido: ‘obrigada por ficar’”, contou emocionada ao Guardian.

Amor maduro que enfrenta dificuldades

Lisa e Peter não são os primeiros parceiros um do outro. Eles moravam na mesma rua em Pensilvânia e eram amigos, até se permitirem viver uma relação romântica após o divórcio de ambos, em 2001. Por oito anos, eles enfrentaram a primeira grande dificuldade: o namoro à distância. Peter se mudou para Connecticut a trabalho, enquanto a amada permaneceu na cidade em que se conheceram para cuidar dos filhos.

Após o filho caçula de Lisa ir para a faculdade e deixar a casa dela, os dois finalmente começaram a morar juntos. Foi neste ano, em 13 de agosto de 2009, que eles se casaram em uma praia em Turks e Caicos, perto da Bahamas.

Mais oito anos se passaram e em 2017 Peter começou a apresentar os primeiros sintomas. Perda de memória, esquecimento de palavras e irritabilidade se tornaram comuns no dia a dia do homem. Um ano depois, Lisa o levou ao neurologista e o diagnóstico foi feio: doença de Alzheimer precoce.

O casal se conhece há 20 anos e são casados há 12. Eles superaram a distância durante o namoro e estão superando o Alzheimer (foto: Facebook/Reprodução)

Este é o terceiro ano em que o casal convive com a doença. Apesar das dificuldades e da degeneração rápida de Peter, Lisa afirma que o amor os une e os ajuda a superar. Atualmente, o marido dela passa parte do dia em uma creche para adultos e quando ele chega em casa, os dois separam uma hora para ficarem juntos, na varanda de casa, de mãos dadas, desfrutando de cada momento que ainda os resta.