Guerra do Afeganistão: operações militares dos EUA chegam ao fim

RC Rodrigo Craveiro

Cargueiro da Força Aérea dos Estados Unidos aterrissa em Bagram, na quinta-feira, para retirar as tropas da base estratégica - (crédito: Wakil Kohsar/AFP)

A Base Aérea de Bagram, a maior instalação militar e considerada crucial para o controle territorial do Afeganistão, foi abandonada pelos soldados dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “Todas as tropas da coalizão e norte-americanas partiram de Bagram na noite passada. A base foi entregue às Forças de Segurança e de Defesa Nacional Afegãs (ANDSF). Ela a protegerá e a utilizará para combater o terrorismo”, anunciou Fawad Aman, porta-voz do Ministério da Defesa do Afeganistão. Autoridades de Washington confirmaram que os EUA pretendem concluir a retirada das tropas do país até o fim de agosto.



Em 13 de abril passado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou a remoção incondicional de todos os soldados norte-americanos antes de 11 de setembro, data que marca o 20º aniversário dos atentados terroristas contra o World Trade Center e o Pentágono.



A devolução da Base Aérea de Bagram a Cabul representa, na prática, o fim dos combates em solo afegão. Foi da instalação militar, situada 62km ao norte da capital, que partiram as principais operações contra a rede terrorista Al-Qaeda e o movimento fundamentalista islâmico Talibã, nas últimas duas décadas. Ao Correio, o porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid, saudou a decisão dos EUA como “uma boa jogada” e não descartou o avanço do grupo sobre o Afeganistão.



Biden negou a possibilidade de as forças dos Estados Unidos se retirarem do país de forma iminente. “Nós estamos na trajetória, exatamente onde esperávamos estar”, assegurou o presidente a repórteres, ontem, na Casa Branca. O presidente estimou que o governo do presidente afegão, Ashraf Ghani, terá que “ser capaz por si só” de garantir a segurança de Cabul. A imprensa norte-americana divulgou, no entanto, que pelo menos 600 soldados dos EUA ficarão na capital para proteger a sua embaixada. Existe o temor, por parte da administração Biden, de que Cabul caia em breve nas mãos do Talibã. Os milicianos islâmicos controlariam 100 dos mais de 400 distritos do Afeganistão.

Rapidez

Najibullah Lafraie, ministro das Relações Exteriores do Afeganistão entre 1992 e 1996, disse ao Correio não ter dúvidas de que a desocupação da Base Aérea de Bagram é parte da retirada anunciada por Biden em abril passado. “O processo está muito mais rápido do que se esperava e deve ser completado bem antes de 11 de setembro. No entanto, as forças norte-americanas e tropas da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) ainda estão presentes no aeroporto de Cabul e em outras bases no Afeganistão”, afirmou. Ele admite que os americanos têm a capacidade de realizar operações a partir do exterior. “Seria algo contrário ao acordo firmado com o Talibã. No entanto, os americanos poderiam culpar os talibãs por violarem o acordo. Precisamos esperar e ver.”



Professor de relações internacionais da Universidade Johns Hopkins, Daniel S. Markey explicou que as principais operações militares dos Estados Unidos estão terminando. “A retirada de Bagram é um marco importante na guerra do Afeganistão. Ela ocorre mais cedo que alguns imaginavam. Embora tudo seja reversível, esse é o sinal mais claro da partida militar dos EUA”, comentou. De acordo com Mar-key, é consenso entre especialistas e membros da comunidade de inteligência de Washington o fato de que a retirada do Exército dos EUA representa “sérios riscos de segurança”.



O estudioso reconhece que o Talibã poderia retomar o poder, embora aposte em uma guerra civil como o resultado mais provável a curto prazo. “As consequências seriam desestabilizadoras, incluindo fluxos de refugiados e sofrimento humanitário, bem como a possível criação de refúgios seguros para terroristas da rede Al-Qaeda e o Estado Islâmico, além de aliados regionais”, disse Markey.

» ENTREVISTA / Zabihullah Mujahid, porta-voz do Talibã

“Este é o nosso país”

Em entrevista ao Correio, em pashtun, Zabihullah Mujahid, porta-voz do Talibã, classificou como “boa jogada” a devolução da Base Aérea de Bagram ao governo e disse que a meta do grupo fundamentalista islâmico é a retirada completa das militares do país. Mujahid não descarta a intenção do Talibã de retomar o poder. “O Afeganistão é o nosso país. Temos o direito, em nosso próprio país, de construir o sistema e o governo que o nosso povo desejar”, afirmou.

Para o Talibã, o que representa a transferência da Base Aérea de Bagram ao governo afegão?

A retirada das tropas norte-americanas de Bagram e a sua devolução para a administração de Cabul é uma boa jogada. Isso dará às forças estrangeiras a oportunidade de abandonarem por completo o nosso país. Esse é o nosso principal objetivo.

Alguns especialistas temem que o Talibã recupere o poder e restabeleça um califado islâmico. O que tem a dizer sobre isso?



O Afeganistão é o nosso país. Temos o direito, em nosso próprio país, de construir o sistema e o governo que o nosso povo desejar. Nós construiremos um governo em que todos os afegãos tenham a participação, sem que ninguém fique chateado.

Que futuro vocês esperam para o Afeganistão?



Assim que as forças estrangeiras deixarem o Afeganistão, nós ansiamos pela liberdade e pela independência. Esperamos um futuro melhor. Esperamos que o nosso país seja reconstruído e que a agitação termine.

Vocês estão prontos para assinar um acordo de paz com o governo afegão?



Nós estamos seriamente comprometidos com o processo de negociação. Se o outro lado negociar de forma exitosa conosco, se Deus quiser, um bom governo poderá ser formado e um acordo, alcançado.