Dois homens são encontrados mortos na mansão de Gianni Versace

VO Victória Olímpio

(crédito: Miami Beach/Reprodução)

A famosa Mansão Versace se tornou palco de investigações após policiais de Miami Beach encontrarem dois homens mortos dentro de um dos quartos. De acordo com o TMZ, a polícia afirma que recebeu ligação na tarde desta quarta-feira (14/7) após a equipe de limpeza encontrar os cadáveres.



Detetives ainda estão investigando o caso. Não se sabe, por exemplo, se os óbitos têm relação com o aniversário de morte de Gianni Versace, que foi baleado em 15 de julho de 1997. Após o crime, a mansão foi transformada no The Villa Casa Casuarina, um hotel boutique de luxo com 10 quartos.

Segundo o boletim de ocorrência obtido pelo TMZ, os policiais encontraram os homens mortos após serem baleados na cabeça. "A investigação preliminar os leva a acreditar que o incidente foi um aparente suicídio duplo", informou o site.

A polícia foi informada que a causa oficial da morte será determinada pelo Gabinete do Examinador Médico de Miami.