Pintura de Picasso é encontrada por homem em casa herdada da tia-avó

(crédito: John McInnis Auctioneers/Reprodução)

Uma pintura original de Pablo Picasso foi encontrada no sótão de uma casa na região de Nova Inglaterra, Estados Unidos. Com a descoberta, o vendedor anônimo recebeu mais de R$ 765 mil após a obra ser leiloada em 26 de junho.

A obra foi encontrada por um homem que herdou o imóvel da tia-avó. Outros quadros também estavam guardados em um armário durante 50 anos. De acordo com uma declaração do vendedor anônimo no site da casa de leilões, a parente estudou na Europa na década de 1920 e gostava de colecionar peças raras de arte.

O quadro é um provável esboço da “Le Tricorne”, maior obra do artista em dimensões físicas, que mostra um grupo de pessoas participando de uma tourada e está em exibição na Sociedade Histórica de Nova York. Trata-se de uma pintura em papel assinada e datada de 1919, com aproximadamente 38 x 38 centímetros.

Apesar de ainda não ter sido oficialmente autenticada pela Administração Picasso, a casa de leilões afirma que a pintura é uma obra de arte única e é explicitamente entendida e garantida como não sendo uma impressão, litografia ou qualquer outra obra múltipla, mas sim uma peça única em papel do artista com proveniência de propriedade que remonta à década de 1920.

Após o pagamento, o comprador terá até 240 dias para atestar se a pintura é considerada autêntica para a Administração Picasso. Caso o veredito dos especialistas for negativo, a obra deve ser devolvida nas mesmas condições e a quantia será totalmente reembolsada.