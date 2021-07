'A branquelas': Paris Hilton e irmã afirmam que participariam da sequência do filme

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Divulgação)

As modelos Paris Hilton e Nicky Rothschild afirmaram que gostariam de participar da sequência do filme de comédia As Branquelas. As duas irmãs inspiraram os irmãos Wayans a escrever o filme, lançado em 2004 e estrelado por eles mesmos.

"Não penso no que eu gostaria de fazer no filme, eles sabem exatamente o que fazem", disse Paris Hilton ao jornal The Post, afirmação com a qual Nicky concorda. A modelo ainda disse gostar do longa: "Achei o filme hilário. [...] É tão genial, é engraçado com um humor muito anos 2000. Sempre quis rir de mim mesma, então não me importei".

“Quando eu vi Marlon na semana passada, ele realmente perguntou 'Você e sua irmã estariam interessadas em fazer uma participação especial na parte 2?', e eu disse, 'Sim, 100%, seria muito divertido ", contou Paris ao jornal Page Six. Nicky concordou, dizendo: "Isso seria muito engraçado."

De acordo com o ator Terry Crews, a sequência de As Branquelas já está em desenvolvimento, mas ainda não há confirmação oficial. O filme original, cujo orçamento foi de US$37 milhões, arrecadou mais de US$113 milhões mundialmente, e se tornou um grande sucesso cultural no Brasil.

Na trama, escrita e dirigida pelos irmãos Wayans, dois agentes do FBI se disfarçam de “garotas brancas” para evitar que as herdeiras de uma grande rede de hotéis sejam sequestradas. As Branquelas está disponível na Netflix.

Veja o trailer, abaixo: