Presidente interino do Mali sofre ataque com faca durante Eid al Adha

AF Agência France-Presse

(crédito: MALIK KONATE / AFP )

Duas pessoas tentaram esfaquear o presidente interino do Mali, coronel Assimi Goita, na manhã desta terça-feira (20/7), durante a celebração do ritual muçulmano de Eid al Adha, a celebração do sacrifício, na Grande Mesquita de Bamako.

O presidente Goita foi evacuado e não parecia ferido, conforme jornalista da AFP no local.

"Foi depois da oração e do sermão do imã, no momento em que o imã ia sacrificar o cordeiro, que o jovem tentou esfaquear Assimi (Goita) pelas costas, mas feriu outra pessoa", disse o administrador da Grande Mesquita, Latus Touré, à AFP.

*Aguarde mais informações