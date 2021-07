Gigante chinesa Xiaomi ultrapassa Apple, que cai ao 3º lugar na venda

FA Felipe Andrade - UAI

(crédito: UAI/Reprodução)

A fabricante chinesa de celulares e notebooks Xiaomi, ultrapassou a Apple e se tornou a segunda maior produtora mundial de smartphones, alcançando 17% de participação no mercado mundial, a norte-americana, fabricantes dos celulares Iphone, ficou com a fatia de 14% do mercado global.

É a primeira vez que a gigante chinesa figura na segunda posição do ranking de fabricantes de celular com crescimento de 83% no trimestre em comparação ao mesmo período de 2020. Em contrapartida aparece no topo do ranking mundial, a sul-coreana Samsung, com 19% de participação.

O Top 5 do ranking é completo também pelas chinesas Oppo e Vivo, não tão conhecidas no Brasil, com 10% cada no mercado global.