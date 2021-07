'Não entrem no jogo inimigo', pede Khamenei sobre protestos por crise hídrica

AF Agência France-Presse

(crédito: KHAMENEI.IR / AFP)

O líder supremo iraniano, Ali Khamenei, pediu nesta sexta-feira (23/7) aos manifestantes em protesto contra a escassez de água que não entrem no jogo dos "inimigos" do país.

"As pessoas expressaram sua insatisfação, e ninguém pode culpá-las", afirmou o aiatolá, reconhecendo que "o problema da água não é banal, especialmente com o clima quente do Khuzistão", província do sudoeste.

"Mas o inimigo tenta usar tudo isso contra a Revolução, o país e os interesses do povo. Por isso, é preciso ter cuidado para não lhe dar um pretexto", acrescentou, dirigindo-se aos habitantes dessa província, conforme comunicado publicado em sua página on-line.

O Khuzistão, onde estão os principais campos de petróleo do país, é afetado desde o final de março por uma seca que gerou manifestações em várias cidades.

Nos últimos dias, os veículos de comunicação que emitem em persa do exterior informaram que protestos foram reprimidos pelas forças da ordem. Em um primeiro momento, a imprensa local se manteve em silêncio sobre o assunto.

De acordo com o Iribnews, site da televisão estatal, uma pessoa morreu, e outras duas foram baleadas na quinta-feira (22/7), durante "distúrbios" na província vizinha de Lorestão (oeste), em meio aos protestos pelos "problemas de água no Khuzistão".