PiátheKid lança ‘Kanpai’, single inspirado nas Olimpíadas de Tóquio 2021

PZ Prisley Zuse*

'Kanpai' tem referências japonesas e significa saúde em português - (crédito: Juliana Uepa)

Aproveitando o clima de abertura dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021, o trapper PiátheKid lançou seu novo single, Kanpai, com referência à cultura japonesa e misturada com os elementos do trapper. A música foi produzida em parceria com o produtor musical Jojo Baby e já está disponível em todas as plataformas de streaming e no YouTube, acompanhada de visualizer.

O single foi lançado um mês após a divulgação de Lxxx, primeiro trabalho como artista do selo Obi Music, e traz no nome uma referência japonesa, pois Kanpai significa ‘saúde’ em português. O trapper e o produtor cresceram assistindo animes e contam que foi muito natural toda produção até o produto final.

“Partimos do princípio de produzir uma coisa mais alegre, mais feliz, colorida, de comemoração mesmo. Apesar de todos os pesares no momento atual, a gente sentiu que precisava disso, de brindar os momentos, celebrar com os amigos que estão com a gente. Se focarmos só no caos e não dermos espaço para a felicidade, o amor, não temos prosperidade na vida”, afirmou Jojo.

O artista escreveu sobre celebração, otimismo e festividades. “Todas as nossas contam uma história específica e todas juntas contam uma história com uma cronologia. Em Kanpai, o protagonista está em um momento alto na vida dele e está comemorando junto com sua equipe tudo que já conquistaram. Eu definiria ‘time que joga junto ganha junto, porque ninguém briga sozinho’”, completou o cantor.

O projeto audiovisual surgiu a partir de muitas pesquisas sobre animes e a cultura japonesa, até que o grupo encontrou um desenho que tinha tudo a ver com o projeto, o Neon Genesis Evangelion. “É um anime muito massa que fala sobre quando a população tem que se unir por meio da consciência contra os anjos que querem causar a destruição da humanidade e a única forma de evitar isso é por meio dessa união. Achamos isso muito forte e resolvemos pegar a estética visual do anime como a maior referência”, finalizou Jojo.

A princípio, o lançamento não ia ter relação com as Olimpíadas de Tóquio, porém o trapper viu uma oportunidade. “O lançamento foi marcado há muito tempo e coincidentemente caiu bem na semana das Olimpíadas de Tóquio, o que tem tudo a ver e foi muito bom. Como somos uma produtora cultural, vimos que essa associação daria mais valor ao nosso trabalho”, comentou PiátheKid.

A dupla, que também é fã de skate, falou que está torcendo para Rayssa Leal, a atleta mais jovem do time brasileiro a competir em uma Olimpíada. “As Olimpíadas me deram um ânimo que até comprei um skate novo e estou indo andar todo dia. Vou acompanhar o skate e estou torcendo demais pela Rayssa, ela tem grandes chances de voltar para o Brasil com uma medalha”, contou o produtor.

Confira o single: