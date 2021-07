Alemanha lista Espanha e Holanda como de 'alto risco' por covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Ingo Joseph/Reprodução)

O instituto de saúde pública alemão anunciou nesta sexta-feira (23/7) a inclusão de Espanha e Holanda na lista de países com alta incidência de coronavírus, o que significa novas restrições para os viajantes.

A medida do Instituto Robert Koch entrará em vigor na próxima terça-feira (27/7).

Este anúncio chega no momento em que a primeira economia europeia tenta conter os novos casos, diante da rápida propagação da variante Delta, altamente contagiosa, em pleno temporada turística do verão (inverno no Brasil).

Em um comunicado, a instituição afirmou ainda que a Geórgia também está entre os países de alta incidência, ou seja, aqueles com taxas de novos casos iguais, ou superiores, a 200 a cada 100.000 pessoas nos últimos sete dias.

Qualquer indivíduo que chegar à Alemanha procedente de países de alta incidência deverá cumprir uma quarentena de 10 dias. Este intervalo pode ser reduzido para cinco dias, se o teste de detecção de coronavírus der negativo.

Pessoas que foram totalmente vacinadas, ou que se recuperaram da covid-19 recentemente, estão isentas da obrigatoriedade da quarentena.

A Alemanha vem registrando um forte aumento de novos casos nas últimas semanas, impulsionado pela variante Delta. Ainda assim, continua em melhor situação do que a maioria dos países vizinhos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados 2.089 novos casos e 34 mortes, o que eleva sua taxa de incidência em sete dias para 13,2.

Ontem (22/7), a chanceler alemã, Angela Merkel, disse estar preocupada com o "crescimento exponencial" das infecções por covid-19 na Alemanha e pediu aos alemães que se vacinem.