Assessora do governador de NY pede demissão após acusações de assédio sexual

Nova York, EUA - Uma das principais assessoras do governador de Nova York, Andrew Cuomo, pediu demissão no domingo (8/8), informou a imprensa americana, depois de tomar conhecimento de que aumentaram as possibilidades de que o político democrata enfrenta acusações por suposto assédio sexual a 11 funcionárias, antigas e atuais.

Melissa DeRosa, que foi secretária do governador desde 2017, havia sido descrita durante muito tempo pela imprensa de NY como uma das confidentes mais próximas de Cuomo. Mas em sua carta de demissão, obtida no domingo por vários meios de comunicação americanos, ela afirma que os últimos dois anos foram "duros, emocional e mentalmente".

"Foi a maior honra de minha vida servir a população de Nova York durante os últimos 10 anos. A resiliência, a força e o otimismo dos nova-iorquinos nos momentos mais difíceis me inspiram todos os dias", destacou.

A saída de Melissa acontece poucos dias depois de uma mulher apresentar uma denúncia penal contra o governador após afirmar que ele apalpou seus seios, o que aumentou a possibilidade de indiciamento de Cuomo. A mulher, que não foi identificada, mas que trabalha como assistente de Cuomo, alega que o governador a agrediu em sua mansão executiva no ano passado.

A acusação era parte de um relatório explosivo divulgado esta semana, segundo o qual Cuomo teria assediado sexualmente 11 funcionárias (atuais e anteriores) do governo. Cuomo, de 63 anos, nega ter tocado em uma mulher de forma inapropriada. O veterano democrata rejeitou o pedido do presidente Joe Biden e de outros integrantes importantes do partido para que renuncie ao cargo.