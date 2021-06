Nova York celebra com fogos a marca de 70% da população vacinada

O estado norte-americano de Nova York celebrou nesta terça-feira (15/6) a importante marca de 70% da população vacinada (para pessoas maiores de 18 anos) contra a covid-19 em relação a primeira dose. Para comemorar a marca, o governador Andrew Cuomo realizou uma queima de fogos em diversos pontos do estado.

Pelo Twitter, Cuomo dedicou a ação aos trabalhadores essenciais do estado: “Fogos de artifício por toda Nova York para celebrar a marca de 70% dos adultos vacinados. Dedico isso a todos os trabalhadores essenciais que nos ajudaram a chegar neste dia”.

Fireworks across New York State tonight, celebrating the 70% adult vaccination milestone.



This is for all the essential workers who showed up and helped get us to this day. #NYTough pic.twitter.com/uip0KsOs4h