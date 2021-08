Ataque extremista mata 12 soldados e oito ficam feridos em Burkina Faso

AF Agência France-Presse

(crédito: ISSOUF SANOGO)

Ao menos 12 soldados de Burkina Faso morreram e oito ficaram feridos no domingo (8/8), vítimas de uma ataque extremista no noroeste do país, na fronteira com o Mali, informou o ministério da Comunicação.

Soldados "do exército e do Gupo de Ação Rápida de Vigilância (GARSI) caíram em uma emboscada" na região de 'Boucle du Mouhoun' (noroeste), anunciou o ministro da Comunicação, Ousséni Tamboura.

"O balanço provisório é de 12 soldados mortos e oito feridos", completou em um comunicado.

"Sete soldados estão desaparecidos".

A emboscada no município de Toeni é "uma represália pela morte de dois líderes jihadistas na mesma região, que foram neutralizados na véspera", afirmou uma fonte das forças de segurança.

Na quarta-feira (4/8), em uma região próxima do Níger, outra ação de supostos extremistas matou 30 pessoas, incluindo 15 militares e 11 civis.

Burkina Faso enfrenta desde 2015 ataques frequentes, especialmente no norte e leste, áreas próximas do Mali e Níger, países também afetados pelo fenômeno.

As ações, atribuídas a grupos vinculados ao Estado Islâmico e à Al-Qaeda, deixaram mais de 1.500 mortos e provocaram o deslocamento de 1,3 milhão de pessoas.

"Continuaremos a promover sem concessão a guerra imposta a nós pelas forças obscurantistas e bárbaras em nosso país", tuitou o presidente Roch Marc Christian Kaboré.