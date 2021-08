Vendedora de sex shop usa pênis de borracha como arma e evita assalto; veja vídeo

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução )

Uma vendedora de um sex shop usou um pênis de borracha para expulsar um ladrão que tentava assaltar a loja que fica na cidade de Novokuznetsk, na Rússia. Uma câmera de segurança registrou o momento inusitado que aconteceu em 24 de julho.

Nas imagens é possível ver que o homem entrou no estabelecimento com uma faca na mão. A mulher então abre uma gaveta e parece que vai pegar o dinheiro no caixa, mas ao invés disso, ela pega o brinquedo sexual de 45 cm que está em cima da mesa e começa a bater no ladrão com ele.

Com o elemento surpresa, o ladrão se assusta e sai correndo do estabelecimento sem levar nada.

De acordo com o DailyMail, a polícia russa não confirmou se está investigando o caso.