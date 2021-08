Explosão mata oito membros das forças de segurança iraquianas

AF Agência France-Presse

(crédito: Delil Souleiman/AFP)

Uma explosão matou oito membros das forças de segurança iraquianas nesta quarta-feira (11/8), durante uma operação de remoção de minas do Estado Islâmico (EI) no norte do país - anunciou uma fonte oficial.

Um especialista em bombas preparava uma carga explosiva para detonar um artefato "jihadista" na província de Saladino, "quando um erro causou uma explosão", relatou a mesma fonte.

A detonação provocou a morte de seis soldados e de dois policiais dedicados à proteção dos campos de petróleo.

A região onde se deu a explosão concentra algumas das mais importantes refinarias de petróleo do Iraque. Esta província caiu nas mãos do Daesh (acrônimo em árabe para EI) em 2014, mas o Exército iraquiano conseguiu reconquistá-la em 2016.

Bagdá anunciou sua vitória contra o grupo EI em 2017. Embora os ataques destes extremistas tenham-se tornado mais raros, as tropas do governo seguem, no entanto, a combater células do EI em zonas montanhosas e no deserto.

Os "jihadistas" continuam lançando operações mortais, sobretudo, à noite e em áreas remotas.

Em 19 de julho, um ataque reivindicado pelo EI no mercado do bairro xiita de Sadr City, em Bagdá, deixou mais de 30 mortos.