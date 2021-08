Estados Unidos concedem registro definitivo à vacina da Pfizer contra covid-19

AF Agência France-Presse

(crédito: Angela Weiss / AFP)

O governo dos Estados Unidos concedeu nesta segunda-feira (23/8) o registro definitivo à vacina anticovid da Pfizer/BioNTech para pessoas com mais de 16 anos, anunciou a agência reguladora, uma medida que especialistas esperam que ajude a reforçar a estratégia de vacinação contra o coronavírus no país.

A Agência de Medicamentos e Alimentos (FDA) dos Estados Unidos (FDA) destacou em um comunicado que "aprovou a primeira vacina contra a covid-19" no país.

"Embora milhões de pessoas já tenham recebido com segurança as vacinas contra a covid-19, reconhecemos que, para alguns, a aprovação de uma vacina pela FDA pode representar uma confiança adicional para que sejam vacinados", afirmou a comissária interina da FDA, Janet Woodcock, citada no texto.

A vacina anticovid, que agora poderá ser comercializada com a marca Comirnaty, é a primeira a receber a aprovação total da FDA.

Dezenas de milhões de doses já foram aplicadas nos Estados Unidos com base em uma autorização de uso de emergência, concedida em 11 de dezembro de 2020.

A decisão de conceder o registro definitivo foi baseada nos dados atualizados do teste clínico do fármaco, que incluem um tempo maior de acompanhamento, com segurança e eficácia avaliadas entre mais de 40.000 pessoas.

As Forças Armadas dos Estados Unidos já haviam anunciado a exigência da vacinação para seus integrantes assim que o registro definitivo fosse concretizado. Várias empresas privadas e universidades devem adotar a mesma medida.

A vacina permanece disponível com a autorização de uso de emergência para adolescentes de 12 a 15 anos, mas como agora tem o registro definitivo, os médicos podem prescrevê-la para crianças com menos de 12 anos se acreditarem que será benéfica.