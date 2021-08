Alemanha negocia para que aeroporto de Cabul permaneça aberto

AF Agence France-Presse

(crédito: Mark Andries / Agence France-Presse )

A Alemanha analisa com Estados Unidos, Turquia e outros aliados a opção de manter o aeroporto de Cabul aberto para evacuações depois de 31 de agosto, data prevista por Washington para concluir a retirada, anunciou o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, nesta segunda-feira (23).



"Estamos debatendo com Estados Unidos, Turquia e outros aliados com o objetivo de permitir que o aeroporto siga realizando a operação civil para que essas pessoas saiam", disse Heiko Maas à imprensa.



No aeroporto de Cabul, única porta de saída do Afeganistão, o tempo se esgota para evacuar com urgência a maior quantidade de estrangeiros e afegãos antes da data limite estabelecida pelos talibãs para a saída das forças americanas.



Heiko Maas afirmou que a situação ainda é "perigosa" e "cada vez mais caótica nas últimas horas nos arredores do aeroporto", portanto não aconselha às pessoas irem para o local sozinhas.



Os soldados alemães analisam "todas as opções possíveis" para evacuar os alemães e afegãos que fogem dos talibãs, destacou o ministro.



"Devemos continuar negociando com os talibãs, porque desempenharão um papel particular no funcionamento do aeroporto após a retirada das tropas americanas", acrescentou.



O ministro francês das Relações Exteriores, Jean-Yves Le Drian, também considerou "necessário" um prazo "adicional" para realizar as retiradas.



Maas afirmou que está realizando negociações com "os países vizinhos do Afeganistão", como Uzbequistão, Paquistão, Índia e Tadjiquistão, para que os afegãos e afegãs que a Alemanha aceitar possam ir para as embaixadas alemãs desses países por via terrestre para apresentar seu pedido de visto.



© Agence France-Presse