Indonésia decreta liberdade antecipada para 'assassina de malas', presa em Bali

AF Agência France-Presse

(crédito: SONNY TUMBELAKA / AFP)

Uma americana condenada por assassinar sua mãe, junto com seu namorado, e de abandonar o corpo em uma mala na ilha indonésia de Bali, se beneficiará da liberdade antecipada, informou seu advogado nesta segunda-feira (23/8).

Heather Mack, que tinha então 19 anos, foi condenada em 2015 a 10 anos de prisão, enquanto seu namorado, Tommy Schaefer, a 18 anos, pelo assassinato na turística Bali de Sheila von Wiese Mack, personagem da "jet set" de Chicago, mãe da primeira.

"Terá cumprido sua pena em outubro (...) e depois ficará completamente livre", disse à AFP o advogado da mulher, Yulius Benyamin Seran.

A jovem americana, hoje com 25 anos, será libertada com três anos de antecedência da prisão de Kerobokan, em Bali, por bom comportamento, afirmou o advogado, sem mencionar uma data precisa.

Seu namorado deu o golpe fatal na cabeça da vítima, então com 62 anos, em meio a uma discussão acalorada no hotel St Regis, em 2014, disse a Promotoria durante o julgamento.

Heather Mack se escondeu no banheiro do quarto na hora do assassinato e o jovem casal escondeu o corpo em uma mala.

O casal fugiu após deixar a mala com o corpo dentro de um táxi em frente ao hotel de luxo, mas foram detidos rapidamente.