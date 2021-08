Atentado no Aeroporto de Cabul teve autoria reivindicada pelo Estado Islâmico

AF Agence France-Presse

(crédito: Wakil KOHSAR / AFP)

De acordo com o Pentágono, dois terroristas suicidas do grupo Estado Islâmico foram os autores do atentado ao aeroporto de Cabul. Os EUA esperam que o grupo tente novos ataques na cidade.

EUA decidido a adotar represálias contra o grupo Estado Islâmico por atentado no aeroporto de Cabul (Pentágono)

Doze militares americanos morreram e 15 ficaram feridos nesta quinta-feira (26) em dois ataques suicidas no aeroporto de Cabul, executados por militantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI), informou o Pentágono.

"Vários civis afegãos também morreram e ficaram feridos no ataque", disse o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos vão continuar com as operações de retirada de americanos e afegãos do Afeganistão, apesar do atentado do grupo extremista Estado Islâmico (EI) no aeroporto de Cabul nesta quinta-feira (26), informou o Pentágono.

"Vamos continuar executando nossa missão número um, que é tirar do Afeganistão a maior quantidade de evacuados e cidadãos", disse o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos. "O EI não nos impedirá de cumprir a missão", assegurou.

Com a situação, Secretário-geral da ONU convoca reunião do Conselho de Segurança sobre o Afeganistão



Os Estados Unidos prometeram nesta quinta-feira (26) adotar represálias pelo atentado mortal no aeroporto de Cabul, pelo qual culpou "dois atacantes suicidas" que seriam combatentes do grupo jihadista Estado Islâmico (EI).



"Estamos trabalhando arduamente neste momento para determinar quem está associado a este ataque covarde e estamos preparados para tomar medidas contra eles", disse o general Kenneth McKenzie, chefe do Comando Central dos Estados Unidos encarregado do Afeganistão.



Ele acrescentou que as forças americanas estão "preparadas e prontas para se defender" de possíveis novos ataques do EI.



Momentos depois, o grupo Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque.

Joe Biden fará discurso à nação sobre o Afeganistão às 17h locais (18h de Brasília): Casa Branca



O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria de um atentado mortal nesta quinta-feira (26) perto do aeroporto de Cabul, durante a operação liderada pelos Estados Unidos para retirar civis do Afeganistão, após a tomada do poder pelos talibãs, informou o site especializado SITE.



O EI informou que um dos seus combatentes cruzou "todas as fortificações de segurança" e se aproximou a "cinco metros" das forças americanas antes de detonar seu cinto de explosivos, reportou a agência de propaganda do grupo jihadista Amaq, segundo uma tradução do SITE Intelligence Group, que monitora as comunicações de grupos extremistas islâmicos.



O Pentágono, no entanto, informou sobre dois atentados suicidas seguidos de disparos em Cabul. Os Estados Unidos ameaçaram o EI de represálias.





Uma forte explosão sacudiu Cabul na madrugada de sexta-feira (fim de tarde de quinta, 26, no Brasil), horas depois de um duplo atentado no aeroporto da capital afegã, reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

Funcionários da AFP ouviram a explosão, sem nenhuma fonte oficial para determinar sua origem.