11 de setembro: relembre passo a passo o atentado às Torres Gêmeas

TM Thays Martins

(crédito: SPENCER PLATT GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP)

Uma hora e 46 minutos e quase 3 mil mortos. Foi esse o tempo que levou para quatro aviões comerciais norte-americanos serem sequestrados, caírem e fazerem com que aquele 11 de setembro de 2001 entrasse para a história mundial como um dia para não ser esquecido. Vinte anos após os atentados, relembre o passo a passo daquele dia e todos os acontecimentos que fizerem desse o maior atentado terrorista da história mundial.

Naquela manhã, os quatro aviões sequestrados decolaram com cerca de 43 minutos de diferença entre o primeiro e o último. Os 19 sequestradores passaram por detectores de metal, mas mesmo assim conseguiram embarcar.

O que se sabe sobre o que aconteceu dentro dos voos está no relatório final da comissão que analisou os atentados. Nele, estão contidos relatos de passageiros que ligaram para familiares e contaram o que estavam vendo e também dados das torres de controle. Dessa forma, foi possível saber, aproximadamente, o que ocorreu dentro dos voos.

Os pilotos foram os primeiros a serem mortos e quatro dos sequestradores, que tiveram treinamento, assumiram o controle dos aviões. Somente um deles não atingiu o alvo: o voo 93. Pelos relatos, é possível perceber que os passageiros tentaram invadir a cabine e isso fez com que os terroristas derrubassem o avião antes. Até hoje não se sabe ao certo qual era o alvo da aeronave, mas acredita-se que poderia ser a Casa Branca ou o Capitólio.

como estava cada um dos aviões (foto: Sabrina BLANCHARD, Maria-Cecilia REZENDE AFP)

O grupo terrorista Al-Qaeda, liderado pelo sunita Osama Bin Laden, assumiu a autoria dos ataques. No mesmo ano, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, à época comandado pelo Talibã, sob a alegação de que o grupo fundamentalista estava dando abrigo para Bin Laden. As tropas norte-americanas só deixariam o país 20 anos depois, mais precisamente no mês passado, deixando mais de 75 mil mortos. Osama Bin Landen só seria encontrado, e executado, pelos Estados Unidos em 2011, em um esconderijo no Paquistão.



A Guerra ao Terror, política adotada pelo então presidente George W Bush, também levou à invasão ao Iraque, em 2003. O país, comandado por Saddam Hussein, era acusado de manter guardado um arsenal de armas que seria um ameaça terrorista para o mundo. Hussein foi enforcado em 2006.

Veja a cronologia