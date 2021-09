Mulheres afegãs compartilham fotos com roupas coloridas em protesto contra Talibã

RN Ronayre Nunes

Em diáspora do Afeganistão, mulheres afegãs ao redor do mundo entraram em um "protesto virtual" com o objetivo de mostrar que trajes de vestuário feminino do país podem ter cor. A ação é uma resposta a imagens que circulam nas redes sociais de mulheres usando burcas pretas em um protesto a favor do Talibã, no último sábado (11/9).



A população agora segue a Sharia do Talibã, a base do sistema jurídico islâmico com interpretação radical do Corão. O conjunto de leis estabelecido indica um "vestuário modesto”, o que para as mulheres acaba resultando no uso da burca.

Pelas redes sociais, Bahar Jalali, ex-professora da Universidade Americana do Afeganistão, fundadora do primeiro curso de estudos de gêneros no Afeganistão, rebateu usando um vestido verde com estampas vermelhas: “Isso é a cultura afegã. Eu estou usando um vestido tradicional do Afeganistão”.

Junto com as tags #DoNotTouchMyClothes (não toque nas minhas roupas, em tradução livre), outras mulheres também postaram fotos com vestidos coloridos.