Guedes elege Jorge Lima como novo assessor especial da Economia

CB Correio Braziliense

(crédito: Marcos Corrêa/PR)

Em mais uma mudança na equipe, o ministro da Economia, Paulo Guedes, elegeu Jorge Lima ao cargo de assessor especial da pasta. A medida representa um esvaziamento da área do secretário especial de Produtividade e Competitividade, Carlos da Costa. O novo assessor ocupava o cargo de secretário da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, ligado à Costa.

Tido como um dos melhores nomes da equipe de Costa, Jorge Lima foi executivo de grandes empresas e, segundo a nota do Ministério da Economia, “mantém ótimo relacionamento com a iniciativa privada”. “Ele reforçará o diálogo com o setor produtivo e apoiará a condução das reformas estruturantes no Congresso Nacional”.

Fontes ouvidas pelo Correio afirmam que Guedes estaria insatisfeito com certos comportamentos de Carlos Costa, como tentar se promover sem citar o Ministério da Economia. Costa também tem feito movimentações políticas ao se encontrar com presidentes de partidos.



Costa é remanescente da equipe técnica de Guedes, na composição do super Ministério da Economia. Ele assumiu a área de atuação do extinto Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.