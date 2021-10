Ciclone tropical deixa nove mortos em Omã

AF Agência France-Presse

(crédito: MOHAMMED MAHJOUB / AFP)

Um deslizamento de terra e enchentes causadas pelo ciclone tropical Shaheen, em Omã, deixaram nove mortos, incluindo uma criança, e uma pessoa desaparecida, anunciaram neste domingo (3/10) autoridades do país do Golfo, onde voos foram suspensos e escolas fechadas.

Na manhã de domingo, o epicentro do ciclone estava localizado a cerca de 65 quilômetros de Mascate, capital do país, com ventos de até 139 quilômetros por hora, segundo a Aviação Civil.

O ciclone deve atingir a costa norte de Omã na noite de domingo.

Uma criança morreu nas enchentes na região de Ar Rusayle uma pessoa foi declarada desaparecida, acrescentou a fonte.

Alguns voos com pouso e decolagem de Mascate foram suspensos para "evitar riscos".

A autoridade de aviação civil pediu à população que evite deslocamentos para às áreas de risco.

Domingo e segunda-feira foram declarados feriados "devido ao mau tempo", de acordo com a agência estatal de notícias.

O ciclone também ameaça os Emirados Árabes Unidos, país vizinho de Omã.