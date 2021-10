Menina de 6 anos morre após ser picada por cobra em banheiro de casa

CB Correio Braziliense

(crédito: reprodução)

Uma menina de 6 anos morreu depois de ser picada por uma cobra que entrou no banheiro da sua casa em Abha, região sudoeste da Arábia Saudita. O caso aconteceu na quarta-feira (29/9).

A família de Tamara Abdul Rahman contou ao jornal britânico Daily Mirror, que a menina não percebeu que a cobra estava no banheiro quando foi utiliza-lo. “A cobra estava à espreita no banheiro da nossa casa para a minha filha, e dada a idade da menina, ela não percebeu que estava no banheiro até ser mordida por ela, em meio ao espanto da família, pois nunca esperávamos ver tais animais no banheiro, especialmente porque vivemos em Abha City", lamentou o pai.

Após ser picada a menina chegou a ser levada para o Hospital Central Asir, mas o estado dela piorou rapidamente e ela não resistiu. Cobras são comuns na Arábia Saudita, mas geralmente elas não aparecem nos centros urbanos. “Ela foi levada ao hospital e internada e tratada, mas o destino não estava do seu lado. Ela morreu apesar de receber cuidados médicos depois de passar por difíceis condições de saúde", contou o pai.