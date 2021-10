Após dois anos, guardas retiram pneu que estava preso em pescoço de cervo

VO Victória Olímpio

(crédito: CPW/Twitter/Reprodução)

Um cervo, que vivia há dois anos com um pneu preso em volta do pescoço, finalmente foi resgatado por guardas florestais, que retiraram o objeto. O animal estava em parque no Colorado, nos Estados Unidos, e, após diversas tentativas, ele foi liberto no último sábado (9/10).

No Twitter do Colorado Parks and Wildlife (CPW), o parque explicou que foi necessário que o animal fosse sedado e que houve dificuldade para que o aço do talão do pneu fosse serrado, fazendo com que os chifres do animal fossem serrados. O parque explicou ainda que o tempo era curto, já que o cervo já estava sob efeito do tranquilizante, e que os chifres voltarão a crescer.

"A saga do alce com um pneu no pescoço acabou. Graças aos residentes do sul de Pine Junction, na CR 126, por relatar sua localização, os oficiais de vida selvagem conseguiram libertá-la daquele pneu no sábado", agradeceu o parque.



The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



Story: https://t.co/WHfkfPuAck



????'s courtesy of Pat Hemstreet pic.twitter.com/OcnceuZrpk — CPW NE Region (@CPW_NE) October 11, 2021

Why we cut the antlers off & not the tire:



1? We tried, sawzall was slow going thru steel in the bead of the tire

2? The animal was under anesthesia, time was limited

3? Does not harm the elk, will grow back next year

4? Reduces the chance the bull would be harvested this year pic.twitter.com/C24rgd5krs — CPW NE Region (@CPW_NE) October 12, 2021

Durante dois anos o animal foi monitorado pelo parque e foi constatado que o pneu não afetava a capacidade do cervo de comer e beber. Algumas imagens foram divulgadas para que a população alertasse os guardas caso vissem o animal. Após uma denúncia, eles conseguiram encontrá-lo e fazer a retirada do pneu.