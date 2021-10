Ciro chama Dilma de incompetente e diz que "nunca mentiu"

CN Cristiane Noberto

Ciro Gomes não gostou nada da resposta de Dilma Rousseff, que usou o Twitter nesta quarta-feira (13/10) para afirmar que o presidenciável mente e que “está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular”. O pedetista chamou a petista de incompetente e disse que o “Brasil merece pessoas melhores”.

As declarações foram publicadas após a ex-presidente rebater falas concedidas pelo pedestista, em um podcast, hoje, no qual ele afirmou que Lula articulou o impeachment de sua sucessora.

“Na vida nunca menti, mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela Presidência. Claro, que estou falando de você, Dilma”, escreveu o pedetista no Twitter.

Na vida nunca menti. Mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, que estou falando de você, Dilma. pic.twitter.com/1BwCNCgiFx — Ciro Gomes (@cirogomes) October 13, 2021

Ciro ainda afirmou ter convicção sobre a responsabilidade de Lula no impeachment da ex-presidente. “Continuo achando que Lula não foi apenas um dos maiores responsáveis por sua desestabilização — pois passou anos falando mal de você durante seus governos —, como também fez movimentos erráticos que resultaram em sua queda. Quem sabe, ele estava retribuindo seu gesto de não aceitá-lo candidato (ingratidão? chantagem?). No fundo, vocês dois se merecem. Mas o Brasil merece pessoas melhores que vocês. Guarde suas ofensas e diatribes para quem possa ter medo de você”, disse na rede social.

Dilma: “mente de maneira descarada”

A ex-presidente escreveu mais cedo, também no Twitter, que Ciro Gomes mentiu em podcast. “Ciro Gomes está tentando de todas as formas reagir à sua baixa aprovação popular. Mais uma vez mente de maneira descarada, mergulhando no fundo do poço. O problema, para ele, é que usa este método há muito tempo e continua há quase uma década com apenas 1 dígito nas pesquisas”, escreveu.