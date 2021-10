Nove restaurantes de Moscou recebem estrelas Michelin

AF Agence France-Presse

(crédito: Dimitar DILKOFF / AFP)

Nove restaurantes de Moscou receberam estrelas na primeira edição da guia Michelin dedicada à capital russa, que incluiu 69 estabelecimentos.



Dois restaurantes receberam duas estrelas e outros sete receberam uma estrela, anunciou Gwendal Poullennec, diretor internacional das Guias Michelin.



Twins Garden dos gêmeos Ivan e Sergei Berezutsky recebeu duas estrelas, assim como Artest do grupo russo Novikov com seu diretor Artem Estafev.



Entre os restaurantes premiados com uma estrela está White Rabbit do chef Vladimir Mujin, ao qual foi dedicado um notável episódio do programa "Chef's Table" na Netflix.



As três estrelas, premiação máxima da guia, não foram concedidas a nenhum estabelecimento.