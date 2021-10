Nikki Lily: influencer dá show de autoestima e soma milhões de seguidores

RN Ronayre Nunes

Dicas de beleza e look do dia no Insta; dança com os amigos e cantoria no Tik Tok, ensinar receitas e conversar com os seguidores no YouTube. O cotidiano de Nikki Lily não difere em absolutamente nada do vivido por muitas jovens garotas que se aventuram no mundo dos influencers na internet.



O que supostamente deveria afastar a jovem britânica de 17 anos do mundo virtual, contudo, é o que mais dá forças para ela continuar. Desde os 6 anos, Nikki foi diagnosticada com malformação arteriovenosa (sob a sigla AVM, de "arteriovenous malformation" em inglês). A doença, causada por uma conexão anormal entre artéria e veias, provocou em Nikki uma deformação do rosto, mas não apagou o brilho de uma verdadeira estrela.

Adolescência nas redes

Aos 10 anos, a jovem compartilhou com a família a vontade de publicar vídeos no YouTube. A ideia era seguir os jovens da idade dela, com conteúdos mais populares, desde tutoriais de maquiagem até conversas sobre bullying.

"Quando comecei, havia muitos comentários de 'você é feia'. Feia é uma palavra muito comum [...] Naquela época, esses comentários me afetaram muito mais porque minha confiança era muito menor do que é agora. E ela foi construída por meio dos vídeos.", contou a garota em uma entrevista ao portal da BBC britânica em 2019.

Na ocasião, Nikki estava prestes a receber a Children's Awards, uma das maiores premiações para jovens do país. Com apenas 15 anos, a garota deu um show de autoestima e confiança sobre o mundo nas redes sociais: “Recebo com tanta frequência (comentários negativos) que praticamente me tornei imune. Isso não significa que esse tipo de comentário não me afeta, mas percebi que as pessoas que comentam coisas horríveis, com esse tipo de atitude, estão dizendo muito mais sobre elas do que sobre mim".

Números não mentem

Uma das formas mais eficazes de Nikki silenciar os haters é o trabalho. E nesse quesito a garota é um fenômeno numérico. Só no Instagram, ela já soma 378 mil seguidores. No Tik Tok, o número bate a marca dos milhões: 7,6. No YouTube são 1,22 milhões de inscritos.

O sucesso numérico vem como resultado de uma carreira paralela na TV da Inglaterra. Em 2016, Nikki venceu o concurso culinário do país, o Junior Bake Off. Desde 2018 ela começou o Nikki Lilly Meets…, o próprio programa de entrevistas.

No cinema, Nikki também protagonizou dois documentários: Born to vlog (2016) e I will survive (2018). O livro Come on life saiu em 2020.

Em meio ao turbilhão da vida nas redes, Nikki deixa uma importante mensagem de autoestima e confiança: "Hoje vivemos neste mundo de redes sociais, e as crianças estão sempre sujeitas a imagens incríveis do que pensam ser a realidade, mas as redes sociais não são realidade. Acho que é muito importante ser você mesmo. Por que você deve se ajustar aos modelos predefinidos?".